Stiri pe aceeasi tema

- In data de 10 iunie 2024, Biroul Electoral de Circumscripție Municipala nr. 1 Bacau a inregistrat o sesizare transmisa de Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), sub numarul 604. In aceasta sesizare, PUSL solicita renumararea voturilor din toate secțiile de votare din Municipiul Bacau, invocand posibilitatea…

- In pragul Sfintei sarbatori a Inaltarii Domnului, preșcolarii grupelor de program normal, mare și mijlocie, de la Gradinita cu Program Prelungit Nr. 23 din Bacau au mers la Centrul de zi Clubul Pensionarilor din cadrul Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Bacau. Bunicile harnice din cadrul…

- #SergiuSechelariuPrimarBacau2024 #PartidulVerdeVerzii #Poziția4PeBuletineleDeVot CMF 21240199 Articolul Sergiu Sechelariu: De ce candidez pentru funcția de Primar al Municipiului Bacau, cand m-am hotarat și ce piedici mi s-au pus!? apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .

- Maine, Consiliul Local al Municipiului Bacau va discuta un proiect de hotarare care vizeaza stabilirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor care nu au reușit sa obțina un loc intr-o unitate de educație timpurie antepreșcolara din sistemul public. Acest ajutor va fi destinat…

- In aceasta dupa-amiaza, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, aflat intr-o misiune de ordine publica in Buhuși, a observat comportamentul agresiv al unui barbat de 30 de ani la adresa unui barbat de 64 și a intervenit prompt, imobilizandu-l pe agresor in incinta locului de…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei au desfașurat o ampla acțiune de identificare a autoturismelor expuse la vanzare pe domeniul public, in concordanța cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 295/2021. Conform comunicatului emis de Poliția Locala Bacau,…

- In cadrul unei conferințe de presa la care au participat peste 250 de invitați, Sergiu Sechelariu și-a anunțat joi, 11 aprilie 2024, candidatura la funcția de Primar al Municipiului Bacau din partea Partidului Verde „Verzii”. Prezent la acest eveniment, președintele Partidului Verde „Verzii”, prof.…

- Arhitectul Alexandru – Șerban Balan a propus un exercițiu de imaginație pentru zona Orizont din Bacau, conform recomandarilor Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Bacau 2021-2027. Conform acestui plan, se ia in considerare construirea unui pasaj rutier subteran prin care strada Milcov…