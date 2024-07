Bulgarul prins cu droguri în valoare de 3 milioane de euro, condamnat definitiv Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un cetatean bulgar de 53 de ani, condamnat la patru ani de inchisoare pentru trafic de droguri de risc. La sfarsitul lunii august 2023, in camionul condus de cetateanul bulgar, politistii de frontiera din Bechet au descoperit peste un milion de comprimate ce contin Alprazolam. A fost cea mai mare captura de medicamente ce contin substante din categoria drogurilor de risc, au explicat oamenii legii. Comprimatele au o valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Politistii de frontiera au precizat ca cetateanul bulgar urma sa ajunga in Suedia.„In… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

