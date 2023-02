Bulgarul care susține că deține cel mai puternic Audi din lume. Bolidul, cu viteza limitată electronic, a fost scos la vânzare Un cetațean bulgar susține ca are cel mai puternic model Audi S8 din lume aflat in circulație, dupa ce a fost modificat de o companie specializata in tuning. In anunțul de vanzare acesta ofera dovada rezultatelor obținute pe standul de testare. Mașina standard a fost fabricata in anul 2013 și cand a ieșit de pe linia de producția avea sub capota un propulsor V8 pe benzina TFSI de 4,0 litri cu o putere de 520 CP și un cuplu maxim de 650 Nm, scrie promotor.ro. Motorul bi-turbo standard oferea puterea maxima la 6.000 rpm și cuplul era disponibil 1.700-5.500 rpm. Conform… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

