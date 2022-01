Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul pentru Dezvoltare Regionala si Lucrari Publice, Grozdan Karadjov, si ministrul Transporturilor si Comunicatiilor, Nikolay Sabev, s-au intalnit la Ruse, vineri, cu vicepremierul roman Sorin Grindeanu, care este si ministrul Transportului si Infrastructurii. Dupa intrevedere, care a avut…

- Un nou pod la Giurgiu - Ruse ar trebui sa fie proiectul pe care sa se concentreze autoritatile din Romania si Bulgaria, a transmis, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, in cadrul unei intalniri cu ministrii Dezvoltarii Regionale si Transporturilor din țara vecina.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, nu este prea optimist in privința concretizarii proiectului autostrazii Ploiești – Brașov in viitorul apropiat. Social-democratul acuza ca au fost acordate termene foarte lungi pentru realizarea studiului de fezabilitate și pentru proiectare. „In acest moment…

- O asociere de șase companii a fost desemnata castigatoare a contractului in valoare de peste 92,7 milioane de lei fara TVA pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate destinat constructiei drumului de mare viteza Craiova- Drobeta Turnu Severin- Lugoj, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.…

- O desfasurare suplimentara de trupe NATO in Bulgaria ar fi nejustificata, a transmis marti ministrul bulgar al apararii Stefan Ianev, care a apreciat intr-o postare pe Facebook ca ''o asemenea decizie nu ar fi in interesul aliatilor si nici in interesul national al Bulgariei'', relateaza agentia…

- Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, estimeza ca pana la finele acestei luni, vom putea circula pe drumul de legatura DN 5 km 60+500 – Soseaua de Centura- Podul Prieteniei km 61+400, care leaga Romania de Bulgaria. Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu alaturi de…

- Noua oameni au murit intr-un incendiu produs intr-un camin de batrani din estul Bulgariei. Focul a izbucnit luni seara. In camin locuiau 58 de batrani. Cand au ajuns pompierii, acoperișul de lemn era deja cuprins de flacari uriașe și ultimul etaj era plin de fum negru. Locatarii au fost evacuați. Au…