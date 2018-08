Bulgarii se feresc de pesta porcina: Romanii nu au voie sa intre cu carne de porc in tara lor

Bulgarii vor sa se asigure ca pesta porcina africana nu va ajunge si in tara lor si interzic romanilor sa intre in Bulgaria cu carne de porc.



Astfel, Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Autoritatea locala pentru Siguranta Alimentara din Bulgaria a luat masuri in scopul prevenirii patrunderii pe teritoriul tarii a virusului.



"In toate punctele de trecere a frontierei sunt instituite masuri suplimentare de control, fiind interzisa introducerea, pe teritoriului Republicii Bulgaria, in scopul consumului personal, a carnii de porc sau a produselor alimentare avand la baza carnea…