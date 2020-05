Bulgarii redeschid barurile și restaurantele Bulgaria iși va redeschide restaurantele, barurile de zi și cafenelele, care vor funcționa, incepand de luni, 1 iunie, la intreaga lor capacitate, au anuntat autoritatile de la Sofia. In plus, iși pot relua activitatea, de la aceeași data, și teatrele și școlile de dans care vor funcționa la 30% din capacitate in interior sau 50% […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Restaurantele, barurile si cafenelele din Bulgaria se pot redeschide la intreaga capacitate incepand de luni, au anuntat autoritatile de la Sofia. Ministrul sanatatii, Kiril Ananiev, a emis marti seara un ordin in acest sens, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Odata cu localurile de alimentatie…

