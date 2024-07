Bulgarii nu vor trecerea la moneda euro. Ce ar avea de pierdut Adoptarea monedei euro Conform unui sondaj realizat de Centrul Național pentru Studii Parlamentare (NCPI), o unitate a Adunarii Naționale Bulgare (parlamentul bulgar – n.r.), aproximativ 60% dintre bulgari se opun adoptarii monedei euro. Acest studiu amplu, care acopera o varietate de subiecte, a fost realizat in perioada 1-16 mai 2024, in randul a 1.000 de cetațeni bulgari și este reprezentativ pentru populația adulta. Concluziile au fost publicate pe site-ul parlamentului la 25 iunie, dupa cum a relatat Club Z, scrie Novinite . Intrebați daca Bulgaria ar trebui sa adopte moneda euro, 27,1%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

