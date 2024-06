Stiri pe aceeasi tema

- Aliații NATO nu vor sa fie atrași in cursa UE pentru locuri de munca de top, titreaza Politico , alaturi de o fotografie cu presedintele Klaus Iohannis. Presiunea crește asupra președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pentru a se retrage din cursa pentru a conduce alianța militara, scrie sursa citata.…

- Bulgaria inca nu indeplineste criteriile pentru intrarea in zona euro, prevazuta pentru 1 ianuarie 2025, a recunoscut, marti, Banca Nationala, care a pus aceasta situatie pe seama crizei politice din tara, unde pe 9 iunie va avea loc al 6-lea rand de alegeri din ultimii trei ani, relateaza agentia EFE.

- La 17 ani de la aderarea la UE, Romania e pe ultimele locuri la cele mai importante domenii - nivel de trai, autostrazi, trenuri de viteza, agricultura, turism, sanatate sau educație. Implementarea marilor proiecte ale Uniunii in toate colturile țarii nu

- La 20 de ani de la aderarea Romaniei la NATO, Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie a identificat percepțiile romanilor fața de alianța politico-militara. 80% dintre romani cred ca intrarea in NATO a fost un lucru bun pentru țara noastra, in timp ce 15% cred ca a fost un lucru rau.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, considera ca aderarea la Schengen va avea ca efect cresterea atractivitatii Romaniei pentru investitori, informeaza AGERPRES . „Vom creste prin aceasta aderare la Schengen atractivitatea Romaniei pentru investitii. Va aduce, pe termen lung, un flux mai mare de turisti,…

- Bulgaria si Romania devin state membre ale spatiului Schengen la 31 martie. De la aceasta data normele Schengen (inclusiv cele referitoare la eliberarea vizelor Schengen) se vor aplica in ambele tari, iar controalele la frontierele aeriene si maritime interne vor fi eliminate, anunta sambata Reprezentanta…

- Guvernul saluta marcarea a 20 de ani de la aderarea tarii noastre la NATO, subliniind ca in aceasta perioada Romania si-a consolidat profilul de aliat responsabil, implicat activ in promovarea valorilor si principiilor democratice, a securitatii si stabilitatii in spatiul euroatlantic si in afara sa.…