- „Eu nu cred ca aceasta vizita in sine poate sa schimbe ceva. De altfel, cancelarul austriac a si-a anuntat inainte de vizita, deci, inainte de a face aceasta, sa spunem, inspectie la frontiera turco-bulgara, ca pozitia Austriei ramane aceeasi. Prin urmare, nu cred ca in urma acestei vizite se va putea…

- Bulgaria a avut exporturi de arme in Romania de aproape 400 de milioane de euro, pe parcursul anului 2022, anunța agenția de presa bulgara Novinite. Aceasta informație reiese dintr-o declarație facuta in Parlament de ministrul Economiei și Industriei, Nikola Stoyanov. Potrivit acestuia, in timpul guvernului…

- Bulgaria a exportat arme in valoare de aproximativ 2,3 miliarde de euro in perioada ianuarie-august 2022 catre peste 50 de tari din intreaga lume, inclusiv in Romania, a declarat ministrul Economiei si Industriei bulgar, Nikola Stoianov, informeaza miercuri novinite.com. ”Dupa ce mi-am preluat mandatul,…

- Fermierii romani ajung sa ramana cu marfa pe stoc din cauza graului ieftin al ucrainenilor. Pentru a vinde graul la un preț mic, traderii ucraineni vand graul de panificație cu discount. Insa, cu toate acestea și Romania are un avantaj. Astfel, o tona ajunge și la 275 dolari, cu mult sub prețurile oferite…

- Guvernul va solicita anul viitor Comisiei Europene majorarea plafonului pana la care pot fi acordate ajutoare de stat companiilor romanești care vor sa iși creasca exporturile, precum și extinderea perioadei in care acestea pot fi acordate, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Intalnirea ministrului Economiei, Florin Spataru cu domnul Jens Ploetner, consilier pe politica externa și securitate al Cancelarului Republicii Federale Germania și cu Excelența sa, domnul Dr. Peer Gebauer, ambasadorul R.F. Germania in Romania „Ma bucur ca tot mai mulți parteneri din Uniunea Europeana…

- Cinci suspecți au fost inculpați in Bulgaria dupa atentatul din 13 noiembrie de la Istanbul, atribuit de autoritați luptatorilor kurzi din PKK și aliaților lor din Siria, a anunțat ,sambata, parchetul bulgar. „Cinci persoane au fost inculpate pentru ca l-au ajutat” pe unul dintre presupușii autori ai…

- Piata IT din Romania a depasit valoarea de 9 miliarde de euro, iar in urmatorii doi ani ar putea ajunge la peste 12 miliarde de euro, potrivit rezultatelor celui mai recent studiu de piata realizat de Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS)."Observam o continua crestere…