Bulgarii, mai normali la cap. Certificatul de vindecare, valabil 365 de zile Bulgarii au decis recent sa prelungeasca valabilitatea certificatelor care atesta vindecarea de Covid pana la 365 de zile, in loc de 180 de zile in țarile UE sau mai rau, de 90 de zile, in Grecia. Mai mult, autoritațile de la Sofia considera valabile timp de 3 luni și certificatele care atesta prezența anticorpilor. Prin […] The post Bulgarii, mai normali la cap. Certificatul de vindecare, valabil 365 de zile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

