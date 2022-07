Stiri pe aceeasi tema

Ambasada Rusiei in Bulgaria nu poate funcționa deja normal, iar Moscova va reciprociza acțiunile Sofiei, a declarat luni ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.

Premierul bulgar Kiril Petkov - ramas interimar, dupa ce a fost demis prin motiune de cenzura - a cerut joi Rusiei sa-si retraga ''ultimatumul diplomatic'' prin care a amenintat cu inchiderea ambasadei sale de la Sofia daca guvernul bulgar nu revine asupra deciziei de a expulza 70 de diplomati rusi,…

Rusia isi mareste exporturile de petrol prin intermediul principalului sau port estic Kozmino cu aproximativ o cincime, cu scopul de a satisface cererea in crestere din partea cumparatorilor asiatici si a compensa impactul sanctiunilor Uniunii Europene, au declarat trei surse familiare cu chestiunea…

Bulgaria nu va sprijini noul set de sanctiuni impotriva Rusiei al Uniunii Europene, daca nu va obtine o derogare asupra interdictiei importurilor de petrol rusesc, a anuntat duminica vicepremierul Assen Vassilev, transmite Reuters.

Miniștrii Energiei din țarile UE poarta luni discuții de urgența, in contextul in care blocul comunitar incearca sa gaseasca un raspuns unitar la cererea Moscovei, care a cerut cumparatorilor sa plateasca gazul in ruble, in caz contrar riscand sa le fie intrerupta furnizarea, scrie Reuters, conform…

Ministrii Energiei din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni luni, in sesiune extraordinara, pentru a decide o serie de actiuni in contextul in care Rusia a oprit alimentarea cu gaze a Poloniei si Bulgariei.

Urmatoarele sanctiuni ale Uniunii Europene ce vor fi impuse Rusiei vor viza bancile si in special Sberbank, precum si petrolul, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru ziar german Bild am Sonntag, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) care impart granitele cu Rusia si Belarus au interzis de vineri intrarea unor vehicule de marfa inmatriculate in cele doua tari din cauza sanctiunilor aplicate, a anuntat, sambata, serviciul vamal rus, conform Reuters, informeaza News.ro.