Stiri pe aceeasi tema

- Probleme tot mai mari cu pesta porcina africana. Vecinii se apara de boala care poate veni din Romania, iar politicienii si opinia publica s-au revoltat dupa ce ministrul Agriculturii a comparat sacrificarea porcilor din zonele de carantina cu Holocaustul.

- Autoritațile timișene sunt in alerta dupa ce pesta porcina africana, care are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei și se extinde cu repeziciune, a ajuns in județele Bihor, Salaj, Satu Mare, Tulcea, Constanta, Braila și Ialomita. Avand in vedere riscul major generat de posibilitatea…

- Nu exista antidot, nici vaccin si nu exista medicamente impotriva pestei porcine, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care precizeaza ca singura metoda este sacrificarea animalelor. Acesta subliniaza ca a fost izolat focarul pe granita cu Ucraina, dar fermierii romani au fost nevoiti sa ucida…

- Autoritatile bulgare au initiat procedurile pentru construirea unui gard la frontiera cu Romania, in scopul blocarii raspandirii pestei porcine africane, informeaza presa de la Sofia, potrivit Mediafax.Procedurile de pregatire a terenurilor pentru construirea gardului pe segmente ale frontierei…

- ”Pagubele care se prefigureaza ca urmare a evoluției in Romania a virusului pestei porcine africane (PPA) sunt de sute de milioane de euro, poate chiar miliarde de euro. Acestea insa pot fi acoperite din bugetul Comisiei Europene!”, afirma reprezentantii Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de…

- Autoritatea Federala Sanitara Veterinara din Rusia (Rosselkhoznadzor) a anunțat, joi, 24 mai ca a introdus restricții temporare cu privire la importurile de porci vii, carne de porc și produse conținand carne de porc din Romania. Potrivit Intar Tass, decizia vine ca ca urmare a epidemiei de pesta porcina.…