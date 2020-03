Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan "se joaca, din pacate, cu focul", deschizand frontierele tarii sale cu Europa pentru a lasa sa treaca migrantii care doresc sa ajunga pe continent, a deplans luni ministrul francez al finantelor Bruno Le Maire, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Trebuie intai…

- Roxen va reprezenta Romania la concursul Eurovision Foto: Arhiva Procedura de selectie a reprezentantului României la concursul muzical Eurovision s-a schimbat radical în acest an. Interpreta a fost deja aleasa de specialisti - este vorba de artista Roxen, care va cânta…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut, vineri, ayatolahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, sa fie atent la limbaj, dupa o predica in care acesta a denuntat ''clovnii americani'' care mint, potrivit lui, in ''cel mai vicios'' mod, informeaza AFP, citata de news.ro."Asa-numitul…

- Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Romane, a susținut, miercuri, 15 ianuarie 2020, cu prilejul Zilei Culturii Naționale, in cadrul sesiunii festive ,,Sincroniile europene ale culturii romane”, un discurs la evenimentul organizat de Academia Romana, la Ateneul Roman.”Cultura romana – cultura…

- Alocatiile pentru copii cresc cu 3,8%, avand in vedere datele publicate de Institutul National de Statitsica (INS), asta in conditiile in care in noiembrie 2019 a fost publicat in Monitorul Oficial un act normativ care prevede cresterea alocatiilor cu rata medie anuala a inflatiei. Astfel, in februarie…

- Sevil Shhaideh a fost schimbata din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere a OMV Petrom de catre ministrul Economiei, Virgil Popescu, au declarat surse pentru Economica.net. Aceasta este a doua funcție pe care fostul ministru al Dezvoltarii o pierde, fiind demis in urma cu doua zile de premierul…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a schimbat-o pe Sevil Shaiddeh din funcția de membru al Consililui de Supraveghere a OMV Petrom, scrie Economica.net. Sevil Shhaideh a devenit membru al board-ului OMV Petrom la finalul lunii octombrie 2017, cand l-a inlocuit in funcție pe un alt fost…

- Ludovic Orban a eliberat-o pe Sevil Shhaideh din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei premierului, reiese dintr-o decizie publicata in Monitorul Oficial. Sevil Shhaideh a fost vicepremier si ministru al Dezvoltarii in timpul guvernarii PSD, relateaza Mediafax.In decembrie 2016, Sevil Shhaideh…