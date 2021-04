Bulgarii, chemaţi la vot duminică pentru parlamentare, în plin val al treilea al epidemiei de COVID-19 Sectiile de vot s-au deschis duminica in Bulgaria pentru desfasurarea alegerilor legislative, care au loc in mijlocul celui de-al treilea val al epidemiei de COVID-19, relateaza dpa. Procesul de votare este insotit de numeroase reguli sanitare. Alegatorii aflati in carantina vor putea vota cu urne mobile. In total, 6,7 milioane de cetateni sunt chemati sa-i […] The post Bulgarii, chemati la vot duminica pentru parlamentare, in plin val al treilea al epidemiei de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de vot s-au deschis duminica in Bulgaria pentru desfasurarea alegerilor legislative, ce au loc in mijlocul unui al treilea val al epidemiei de COVID-19, relateaza dpa. Procesul de votare este insotit de numeroase reguli sanitare. Alegatorii aflati in carantina vor putea vota cu urne mobile.…

- Sectiile de vot s-au deschis duminica in Bulgaria pentru desfasurarea alegerilor legislative, ce au loc in mijlocul unui al treilea val al epidemiei de COVID-19, relateaza dpa. Procesul de votare este insotit de numeroase reguli sanitare, potrivit agerpres.ro. Citește și: 'Ruleta' bulgareasca:…

- Restaurantele și barurile, care incalca restricțiile anti-Covid, s-ar putea trezi cu activitatea suspendata. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca va solicita conducerii PNL sa propuna in coaliție introducerea pe agenda Parlamentului a unui proiect care sa prevada suspendarea activitații…

- Romania’s government has amended its travel quarantine list on Sunday and has taken off the US and Canada after a drop in Covid-19 cases within the two countries, according to universul.net. Most countries remain on the list which is updated every week. The list includes Moldova, Israel, Bulgaria and…

- Persoanele care intra in Bulgaria pe calea aerului, pe uscat sau pe mare vor trebui sa prezinte un test negativ de COVID-19 incepand din 29 ianuarie, a anuntat marti Ministerul Sanatatii bulgar, potrivit Reuters și Agerpres. Soferii de camioane si autobuze, precum si echipajele avioanelor vor fi scutite…

- O serie de imagini cu plamanii pacienților infectați cu coronavirus au fost date publicitații de CBS News. Medicii fac comparație cu plamanii unor fumatori inraiți, iar concluziile sunt ingrijoratoare, transmite Antena 3. In fotografiile cu raze X, plamanii sanatoși sunt ilustrați cu mult negru, care…

- O femeie care nu a calatorit in strainatate a fost confirmata cu noua tulpina Covid-19. Autoritațile au inceput o ancheta in acest sens. Pacienta nu e internata și are simptome ușoare. Cazul a fost identificat la Giurgiu. „Confirmarea e de o ora – o ora și ceva. E vorba de o tanara de 27 de […] The…

- Alimentația are un rol esențial in vindecarea pacienților diagnosticați cu COVID-19. Pentru ca organismul lupta cu infecția, iar consumul energetic este foarte mare, specialiștii recomanda mai multe mese pe zi decat in mod normal, dar și cate un pahar de apa la fiecare sfert de ora. Recomandarile vizeaza…