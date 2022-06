Bulgarii au trimis de opt ori mai puțini bani din străinătate către casă în 2021 Bulgarii au trimis de opt ori mai puțini bani din strainatate catre casa, in 2021 comparativ cu 2019, scrie Agerpres . Datele publicate de Banca Nationala a Bulgariei arata ca bulgarii din strainatate si-au ajutat rudele de acasa cu 160,7 milioane de euro in 2021, comparativ cu 1,219 miliarde de euro in 2019. In 2020, nivelul remitentelor s-a situat la 358 de milioane de euro. In primele trei luni ale acestui an, bulgarii care traiesc in strainatate au trimis catre rudele din tara de origine aproximativ 77 milioane de leva (39,4 milioane de euro). Asta inseamna mai putin decat in perioada similara… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

