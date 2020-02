Bulgarii au confiscat 500 de kilograme de cocaina din Columbia in valoare de 50 de milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- O retea de trafic de cocaina provenind din Columbia a fost descoperita si anihilata de autoritatile de la Sofia, scrie stirileprotv.roAutoritațile bulgare au anuțat dumnica destructurarea unei filiere de trafic de cocaina provenita din Columbia. Aceștia au confiscat 500 de kilograme de droguri ascunde…

- Autoritatile bulgare au anuntat duminica dezmembrarea unei filiere de trafic de cocaina provenind din Columbia, dupa confiscarea a circa 500 de kilograme din acest drog ascunse in cutii de ananas si lamai, informeaza AFP si BTA, potrivit Agerpres. Cocaina, descoperita vineri in doua camioane, era…

- Japonia a confirmat aparitia unui al doilea caz de imbolnavire cu noul coronavirus din China, a anuntat vineri Ministerul japonez al Sanatatii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Infectia a fost confirmata la un barbat din 40 de ani, care locuieste in Wuhan - orasul chinez din centrul focarului…

- Fortele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii (US Air Force) au anuntat ca au trimis in Romania cateva drone MQ-9 Reaper ghidate de la distanta. SUA si Romania au un parteneriat strategic pentru a aborda probleme de securitate regionala si globala, relateaza defence-blog.com. Pentru…

- Guvernul ungar va da in folosinta in acest an 160 de kilometri de drumuri, cu o valoare de 390 miliarde forinti (1,2 miliarde euro), printre proiectele ce urmeaza a fi finalizate se numara si sectiunea de autostrada care face legatura intre orasul Berettyoujfalu si granita cu Romania, a informat marti…

- Un submarin incarcat cu peste 2000 de kilograme de cocaina a fost sechestrat de autoritati in nord-vestul Spaniei, au indicat responsabili ai politiei citati de BBC potrivit Agerpres Doua persoane, probabil din Ecuador, au fost retinute in urma operatiunii de capturare a ambarcatiunii, duminica,…

- Producatorul auto american Ford Motor Co a anuntat joi ca va utiliza numele Mustang, rezervat anterior pentru modelele sport, pentru un nou SUV electric pe care clientii din SUA, Canada si Europa il vor putea comanda incepand din 17 noiembrie, transmite Reuters. Ford, prezent si pe piata din…

- Romania este campioana de BLACK FRIDAY avand cea mai mare rata de participare din Europa (sursa: Google for Retail). In mai putin de o saptamana TeamDeals Marketplace va incepe campania pentru Black Friday 2019 prin care isi doreste sa depaseasca recordurile de vanzari din anii trecuti.…