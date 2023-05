Stiri pe aceeasi tema

- Planul de masuri privind reducrea cheltuielilor bugetare ar trebui sa ajunga la Guvern saptamana viitoare, dupa ce va fi asumat in coaliție, spune purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. El afirma ca ANAF trebuie sa isi imbunatateasca nivelul de colectare.Mesaj dur pentru ANAF„Masurile…

- Potrivit unor surse guvernamentale, Ordonanta cu reducerile de cheltuieli nu va intra saptamana aceasta in sedinta de Guvern, pentru ca este asteptata o analiza de la Ministerul de Finante si ulterior o decizie finala in coalitie., Executivul si-a stabilit data de 15 mai pentru inghetarea angajarilor…

- Coaliția de guvernare a discutat in ședința de luni impozitarea progresiva a veniturilor care depasesc salariul presedintelui, respectiv 25.000 de lei, masura care ar urma sa se aplice atat la stat cat si la privat. Ministerul de Finanțe analizeaza daca masura impozitarii veniturilor mari poate…

- Documentele clasificate ale SUA scurse pe internet in ultimele zile revela ca Bulgaria si-a declarat disponibilitatea de a oferi Ucrainei flota sa de avioane de vanatoare MiG-29, formata dintr-o escadrila de 16 aparate, relateaza luni agentiile EFE si Novinite.

- In Guvern și mai ales la Ministerul de Finanțe este panica mare din cauza deficitului la bugetul de stat. ANAF nu a colectat cat s-a previzionat, iar pericolul cel mare este ca va crește deficitul bugetar.Ministrul de Finanțe le-a explicat liderilor coaliției de guvernare problema și propune reducerea…

- Incepand de anul viitor, se estimeaza ca salariul minim in Bulgaria va ajunge la 940 leva (480 euro) pe luna, a anuntat ministrul de Finante, Rositsa Velkova, intr-un interviu acordat postului national de radio, transmite Novinite.

- Codul fiscal va fi modificat in acest an, așa cum ne-am obișnuit, dar urmeaza noi schimbari pe zona microintreprinderilor, se lucreaza la restrangerea facilitaților, inclusiv a celor introduse prin legi speciale, precum și la taxarea multinaționalelor.

- Bulgaria a devenit faimoasa ca și campioana europeana in ceea ce privește nominalizarile „Magnitsky” caștigate, deoarece opt bulgari s-au clasat printre cele zece persoane sancționate pana acum in UE conform legii americane impotriva corupției in strainatate. Cand, la jumatatea anului 2020, primii…