Bulgaria vrea să suprime controversatele paşapoarte de aur: Investiţii contra cetăţenie! Noul guvern bulgar, care a promis sa eradicheze coruptia, a adoptat miercuri un proiect de lege menit sa suprime controversatele "pasapoarte de aur", care permit obtinerea cetateniei in schimbul unor investitii substantiale, informeaza AFP. Comisia Europeana si-a exprimat de mai multe ori ingrijorarea in legatura cu aceasta practica si a lansat chiar o procedura de infringement impotriva Maltei si Ciprului. Ea a atentionat de asemenea ca respectiva procedura prezinta riscuri pentru UE, care tin "in special de securitate, spalare de bani, frauda fiscala si coruptie". In iunie 2021, Bruxellesul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern din Bulgaria, care a promis sa eradicheze coruptia, a adoptat miercuri un proiect de lege menit sa suprime „pașapoartele de aur”, controversatele acte care permit obtinerea cetateniei in schimbul unor investitii substantiale, informeaza AFP. Comisia Europeana si-a exprimat de mai multe ori…

- Franța, care deține președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene in primele șase luni ale acestui an, va depune „toate eforturile pentru a contribui la extinderea spațiului Schengen primind alaturi” și Romania, dar nu exista „un plan anume pentru extinderea” zonei europene de libera circulație,…

- Kiril Petkov, fostul antreprenor care a preluat recent funcția de prim-ministru al noului guvern de la Sofia, se bazeaza pe abilitațile sale de om de afaceri pentru a crește rata de vaccinare COVID a Bulgariei, scrie publicația europeana Politico . Petkov a propus o specialista care va fi „un doctor…

- Proiectul de buget si cel al asigurarilor sociale pe anul viitor au fost adoptate astazi de guvern. Cele doua propuneri legislative ar putea ajunge in scurt timp la Parlament, pentru ca anul sa inceapa cu bugetul adoptat. Bugetul de anul viitor a fost construit pe venituri de 33,4% din PIB, cheltuieli…

- Echipa editoriala a ziarului Universitații Harvard a explicat intr-un editorial de ce cred ei ca numele niciunei instituții de invațamant superior n-ar trebui sa conteze atat de mult in politica.Kiril Petkov și Asen Vasilev, fondatorii partidului care a caștigat alegerile in Bulgaria, și-au creat o…

- Financial Times anunța o schimbare de 180 de grade in politica Bulgariei privind aderarea Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana. Cotidianul citeaza declarațiile noului premier bulgar. Kiril Petkov, care a fost confirmat luni de Parlament in funcția de premier. Acesta a afirmat angajamentul Bulgariei…

- Numit luni prim-ministru al Bulgariei, Kiril Petkov a anuntat marti ca toti ministrii vor avea nevoie de certificatul sanitar Covid-19 pentru a participa la sedintele de guvern, iar acest certificat va deveni obligatoriu de asemenea pentru toti functionarii publici, masura menita sa stimuleze imunizarea…

- Bulgaria va avea in sfarșit un guvern de coaliție dupa opt luni de criza politica, condus de Kiril Petkov, un antreprenor de 40 de ani, cu o foaie de parcurs pentru eradicarea corupției care afecteaza cea mai saraca țara din UE, potrivit AFP. Noul partid care a caștigat alegerile legislative din noiembrie…