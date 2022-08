Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va trebui sa discute cu firma rusa Gazprom in legatura cu reluarea livrarilor de gaze naturale, care au fost oprite in aprilie, a anuntat luni ministrul interimar al Energiei, Rossen Hristov, dupa ce Guvernul a promis sa asigure un nivel adecvat al aprovizionarii pentru

- Cel mai mare furnizor de gaze din Bulgaria, Bulgargaz, nu exclude posibilitatea reluarii importului combustibilului din Rusia, a declarat președintele Consiliului de Administrație al companiei, Ivan Topchiysky, intr-un interviu acordat postului TV, NOVA. Managerul a spus ca Bulgargaz nu inceteaza sa…

- Autoritațile Republicii Moldova admit scenariul ca Gazprom va deconecta livrarile de gaz pentru țara noastra. Despre aceasta a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, care a subliniat ca Guvernul are soluții pentru orice scenariu, transmite Știri.md. {{630787}}"Noi…

- Pensionarii germani care vor sa scape de costurile crescute la energie și de inflația galopanta sunt bineveniți in Grecia, a transmis ministrul elen al Turismului, scrie The Guardian , in contextul in care estimarile arata prețuri de șapte ori mai mari Perspectiva le da fiori pensionarilor germani,…

- Uniunea Europeana a declarat vineri ca amenintarea Rusiei de a rupe relatiile cu Bulgaria, daca aceasta nu isi revoca pana la miezul noptii in aceasta seara decizia de a expulza 70 de diplomati rusi acuzati de spionaj, este „disproportionata”, iar daca se va materializa „va duce la o si mai mare izolare”…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a anuntat marti ca expulzarea celor 70 de diplomati rusi vine dupa ce „serviciile i-au identificat ca fiind persoane care actionau impotriva intereselor noastre”, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Bulgaria va expulza 70 de diplomati rusi (…) Serviciile noastre i-au…

- Premierul Kiril Petkov a dat vina pe Rusia si pe puternica mafie din Bulgaria, dupa ce guvernul de la Sofia a cazut, ca urmare a votului de neincredere de miercuri din legislativ. Petkov, care a venit la putere in urma cu doar sase luni, a fost votat pe baza promisiunii sale de a lupta impotriva coruptiei.…

- Compania rusa de gaze Gazprom taie de marți, 31 mai, livrarile de gaze naturale catre compania olandeza Gasterra din cauza ca a refuzat sa plateasca in ruble, relateaza site-ul olandez Dutch News . Vladimir Putin a anunțat la 31 martie ca Rusia nu va mai livra gaze naturale clienților care refuza sa…