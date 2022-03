Stiri pe aceeasi tema

- Noi bombardamente au avut loc, vineri dimineața, în Ucraina. Un oraș din regiunea Dnipro din est, a fost lovit în jurul orei 6. Pompierii au intervenit sa stinga focul. Autoritațile spun ca au fost lovite o gradinița, un bloc de locuințe și o fabrica de încalțaminte cu doua etaje.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov a anunțat ca „nimeni nu exclude o intalnire intre Putin și Zelenski. Este posibil. Dar mai intai negociatorii trebuie sa rezolve ce e de rezolvat”, vineri, la o conferința de presa, scrie Unian.net. Peskov a adaugat ca „Vladimir Putin a purtat discuții…

- Intrebat daca are incredere in Putin și poate face un compromis cu președintele Rusiei pentru a opri razboiul, Zelenski spune ca nu are. „Poți avea incredere in Putin?”, a fost intrebat Zelenski, care a raspuns: „Nu, am incredere doar in familia mea.”Dar Zelenski a atras atenție ca pentru incetarea…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a asigurat joi ca tara sa este dispusa sa ramana in afara NATO daca membrii permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv Rusia, si toate tarile vecine ii garanteaza un ''sistem de garantii similar celui al NATO'', relateaza agentia EFE. ''Este…

- Președintele american Joe Biden a zis in mod repetat ca nu va trimite trupe americane in Ucraina pentru a se opune invaziei militare rusești, dar secretarul de stat Antony Blinken subliniaza ca situația va sta diametral opus in cazul unei agresiunii asupra unui stat membru NATO, relateaza ABC News.…

- Importurile de gaze ale Romaniei prin Ucraina se deruleaza normal si, daca vor fi intreruperi, fluxul de gaze poate fi redirectionat cu usurinta prin alte puncte de intrare in tara, a declarat, joi, pentru Ion Sterian, directorul general al Transgaz. “Nu sunt probleme cu importurile prin Ucraina. Noi…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a anuntat marti ca nu se va intalni asa cum era prevazut cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, dupa recunoasterea de catre Moscova a doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, scrie AFP, citata de Agerpres. „Acum ca vedem ca invazia a inceput si Rusia a…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a anuntat marti, 22 februarie, ca nu se va intalni asa cum era prevazut cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, dupa recunoasterea de catre Moscova a doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, scrie agenția France Presse, preluata de Agerpres.„Acum ca vedem…