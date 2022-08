Bulgaria vrea să discute cu Gazprom reluarea livrărilor de gaz rusesc Bulgaria va trebui sa discute cu Gazprom in legatura cu reluarea livrarilor de gaze naturale, care au fost oprite in aprilie, a anuntat, luni, ministrul interimar al Energiei, Rossen Hristov, dupa ce noul guvern de la Sofia a promis sa asigure un nivel adecvat al aprovizionarii pentru aceasta iarna, transmite Reuters, preluata de Agerpres. „Tinand […] The post Bulgaria vrea sa discute cu Gazprom reluarea livrarilor de gaz rusesc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va trebui sa poarte discutii cu compania rusa Gazprom pentru a relua livrarile de gaze care au fost oprite in aprilie, a declarat luni ministrul interimar al Energiei de la Sofia, dupa ce guvernul a promis ca va asigura aprovizionarea adecvata pentru iarna, relateaza Reuters . Rossen Hristov…

- Bulgaria va trebui sa discute cu Gazprom in legatura cu reluarea livrarilor de gaze naturale, care au fost oprite in aprilie, a anuntat luni ministrul interimar al Energiei, Rossen Hristov, dupa ce Guvernul a promis sa asigure un nivel adecvat al aprovizionarii pentru aceasta iarna, transmite Reuters,…

- Russia will halt natural gas supplies to Europe for three days at the end of the month via its main pipeline into the region, state energy giant Gazprom said on Friday, piling pressure on the region as it seeks to refuel ahead of winter, according Reuters. The unscheduled maintenance on the Nord Stream…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat, marți, ca prețul gazelor naturale in Europa ar putea crește cu 60%, pana la peste 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, in aceasta iarna, in condițiile in care exporturile și producția companiei continua sa scada pe fondul sancțiunilor occidentale, transmite Reuters.…

- Gigantul energetic rus Gazprom a declarat, miercuri, ca nu poate garanta functionarea in siguranta a unei parti critice a gazoductului Nord Stream 1, prin care livreaza gaze Europei, din cauza indoielii cu privire la returnarea unei turbine din Canada, transmite Reuters. Ottawa a declarat in weekend…

- Uniunea Europeana va incuraja tarile membre sa reduca cererea de gaze, stimuland industriile sa utilizeze mai putin acest carburant, in timp ce se pregateste pentru posibile reduceri suplimentare ale livrarilor rusesti, potrivit unui proiect de plan vazut de Reuters. Bruxelles-ul se pregateste pentru…

- Germania va inceta orice achizitie de carbune rusesc la data de 1 august, urmand ca achizitiile de petrol rusesc sa inceteze la data de 31 decembrie, o schimbare majora a surselor din care se aprovizioneaza cu energie prima economie europeana, a anunțat, miercuri, secretarul de stat in Ministerul german…

- Bulgaria a blocat un transfer bancar in valoare de aproximativ 890.000 de dolari catre ambasada Rusiei din cauza sancțiunilor UE, a anunțat, miercuri, ministrul de Finanțe Assen Vassilev, la cateva zile dupa ce Sofia a expulzat 70 de membri ai personalului diplomatic rus din țara balcanica, transmite…