- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat vineri, ca municipiul Constanta este singurul oras port din Europa cu "o economie atat de slaba", anuntand totodata ca va candida pentru functia de primar al localitatii la viitoarele alegeri. "Astazi, in Constanta,…

- "Astazi, in Constanta, ca sa luam o autorizatie de constructie dureaza un an si jumatate. (...) Avem 28 de ani de cand ne-am asumat capitalismul, dar nu putem sa fim doar declarativ. (...) Trebuie sa producem, nu avem alta varianta. Dar din pacate romanii nu mai au incredere si pleaca afara. Cu cine…

- Cei care nu si-au planificat vacanta pentru vara aceasta, pot face adevarate economii. O spun jurnalistii britanici care au intocmit o lista a celor mai frumoase destinatii pentru cei care au un buget limitat. Turcia, Bulgaria si Spania sunt in varful clasamentului.

- Alexandru Moldovan Expeditia romaneasca trans-siberiana de cercetare a efectelor schimbarilor climatice asupra padurii boreale s-a incheiat cu succes, cei implicati in acest proiect revenind in tara dupa o luna de zile in care au fost parcursi 25.000 de kilometri, pe doua continente – Europa si Asia,…

- Accident cumplit in Bulgaria, in urma caruia, un roman a murit, sotia si copilul lui sunt in coma. 4 autoturisme și un tir au fost implicate in accident. In autoturisme erau cinci familii de romani, toate din orasul oltean Bals și mergeeau in vacanța in Grecia. Patru autoturisme dintr-o coloana de cinci,…

- Controversata vanzare de avioane de lupta stealth F-35 - "invizibile" - de catre SUA Turciei, dintre care primul tocmai a fost livrat, poate fi inca blocata, daca Ankara isi confirma dorinta de a cumpara un sistem de aparare antiaeriana rusesc, a declarat miercuri un inalt oficial american, citat…

- Turiștii interesați de vacanțe in Grecia, Bulgaria sau Turcia vor avea in perioada iunie - octombrie 2018 legaturi feroviare directe intre Bucuresti si Salonic, Halkali/Istanbul si Sofia si retur, informeaza luni CFR Calatori. Potrivit companiei feroviare, preţurile ce pornesc de la 30 euro. …

- Prețurile autostrazilor din Bulgaria sunt relativ mai scazute decat in Europa, a explicat ministrul dezvoltarii regionale Nikolay Nankov. El a menționat ca costul mediu pe kilometru al autostrazii din Bulgaria din 2000 este de 3,1 milioane de euro, in Serbia - 5,5 milioane de euro, in Romania - 6,3…