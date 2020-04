Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii, membrii guvernului si ai birourilor politice, precum si sefii agentiilor de stat din Bulgaria au salariile suspendate de la 1 aprilie, iar masura se aplica pana la finalul starii de urgenta provocata de pandemia de COVID-19. Initiativa a fost lansata de partidul de guvernamant, condus…

- Ramasi fara locuri de munca din cauza pandemiei cu coronavirus, informaticienii bulgari modernizeaza gratis sistemul national de sanatate Informaticienii bulgari, plasati in somaj tehnic, vor crea gratuit pentru spitalele publice din tara lor aplicatii digitale pentru a imbunatati procedura de internare…

- Bulgaria amana planul de aderare la euro si la uniunea bancara, din cauza pandemiei de coronavirus Criza globala provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) va amana pana in 2021 aderarea Bulgariei la ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb) si la uniunea bancara, a declarat luni guvernatorul Bancii…

- Bulgaria a consemnat miercuri si primul deces.Starea de urgenta prevede interzicerea calatoriilor spre si dinspre tarile cu niveluri mari de raspandire a coronavirusului si inchiderea scolilor si universitatilor si permite politiei sa intervina atunci cand izolarea impusa persoanelor infectate nu este…

- Parlamentul de la Sofia a aprobat vineri instituirea starii de urgența din cauza crizei coronavirusului, relateaza Reuters. Masura este in vigoare pana la data de 13 aprilie, pentru a preveni astfel raspandirea coronavirusului, in condițiile in care țara vecina a inregistrat un numar de 23 de cazuri…

- Bulgaria intentiona sa se alature ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), o perioada obligatorie de doi ani inainte de adoptarea monedei euro, pana la finele lunii aprilie 2020. Recent, insa, Parlamentul de la Sofia a adoptat un act legislativ care prevede ca Guvernul poate face acest lucru…