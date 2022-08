Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bulgar Rumen Radev a anuntat, luni, ca in 2 octombrie vor avea loc alegeri anticipate, este al patrulea scrutin parlamentar in mai putin de doi ani, relateaza Reuters, conform Agerpres.

- Bulgaria a blocat un transfer bancar in valoare de aproximativ 890.000 de dolari catre ambasada Rusiei de la Sofia din cauza sancțiunilor UE, a anunțat miercuri ministrul de finanțe Assen Vassilev, la cateva zile dupa ce autoritațile bulgare au expulzat 70 de membri ai personalului diplomatic rus din…

- Un numar 70 de diplomati rusi si familiile lor au parasit Bulgaria dupa ce aceasta tara a anuntat expulzarea lor in baza unor suspiciuni de spionaj. Sofia a expulzat diplomatii rusi miercuri si le-a fixat pana duminica termen pentru a se intoarce in Rusia, aceste persoane fiind identificate ca reprezentand…

- Saptezeci de diplomati rusi si familiile lor au parasit Bulgaria dupa ce aceasta tara a anuntat expulzarea lor in baza unor suspiciuni de spionaj, informeaza duminica dpa. Sofia a expulzat diplomatii rusi miercuri si le-a fixat pana duminica termen pentru a se intoarce in Rusia, aceste persoane fiind…

- Fostul premier al Bulgariei, Kiril Petkov, a cerut joi Rusiei sa renunte la ultimatumul diplomatic trimis dupa ce Sofia a expulzat 70 diplomati rusi, care includea amenintarea de a inchide ambasada Rusiei in statul balcanic, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bulgaria a anuntat, marti seara, ca expulzeaza 70 de membri ai personalului diplomatic rus ca urmare a unor suspiciuni de spionaj. “Multi dintre ei au lucrat direct pentru serviciile [de informatii – n. red], iar rolul lor diplomatic a fost, mai degraba, o acoperire” pentru aceasta activitate”, a declarat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus in gluma luni ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina si de sanctiunile devastatoare occidentale la adresa tarii sale, relateaza Reuters.…