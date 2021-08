Stiri pe aceeasi tema

- Saptezeci la suta dintre adultii din Uniunea Europeana au primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat marti Comisia Europeana, potrivit dpa. „Uniunea Europeana s-a tinut de cuvant si a facut ceea ce trebuia. Ne-am propus sa protejam 70% dintre adultii din UE cu cel putin o doza de…

- ​Echipa UiPath vrea sa faca din București un centru mai mare al talentelor din Europa, a declarat fondatorul companiei de automatizari software, Daniel Dines, care marturisește, într-un interviu acordat Sifted.eu, ca cel puțin jumatate dintre prietenii sai din copilarie au plecat din țara. Citește…

- Majoritatea țarilor europene au vaccinat cel puțin 60% din populația adulta, unele dintre ajungand chiar și la 90%, cu cel puțin cu prima doza. In schimb, Romania a vaccinat doar 30% din adulți, potrivit statisticilor europene . Singura țara cu o campanie mai slaba este Bulgaria, unde procentul celor…

- Au fost cozi de un kilometru luni in vama Makaza, la granița dintre Grecia și Bulgaria, pe sensul de plecare din statul elen. Aceasta, in condițiile in care in ultimele saptamani s-au format cozi uriașe inainte de intrarea in Grecia. Dan Adrian Dragan, roman stabilit in insula Thassos și administrator…

- In timp ce „succesul campaniei de vaccinare” din Romania a ajuns zilele trecute pe coperta revistei Times of Africa, Romania ramane penultima din Europa, atat la vaccinarea populației in ansamblu, cat, mai grav, la vaccinarea varstnicilor: cei care vor avea cel mai mult nevoie de protecție odata cu…

- Naba Salem a trecut prin momente de nedescris, dupa ce și-a pierdut bebelușul. Focoasa bruneta a fost invitata la Showbiz Report, de la Antena Stars și a vorbit deschis despre clipele de coșmar cu care s-a confruntat, dar mai ales, despre copilaria pe care a avut-o. Vizibil emoționata, la un moment…

- “Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Aaylex System Group SA din Bucuresti intentioneaza sa preia compania Banvit Foods SRL din judetul Ialomita. (…) In urma analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea notificata nu ridica obstacole semnificative…

- Din martie 2020, țarile din Europa au luat o varietate de masuri restrictive pentru a preveni raspandirea COVID-19. Acest lucru a afectat in mod semnificativ sectorul calatoriilor, inclusiv calatoriile cu trenul. In ciuda unei ușoare redresari in al treilea trimestru al anului 2020, numarul pasagerilor…