Bulgaria – una dintre țarile cu cea mai mica rata de vaccinare anti-COVID – va renunta, din 20 martie, la obligativitatea certificatului verde COVID care permite accesul la mall, la restaurant și in alte spații publice, a anunțat premierul Kiril Petkov, citat de Reuters. Certificatul COVID, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea negativa, a fost impus in Bulgaria in octombrie 2021 pentru accesul in spațiile publice și a generat o serie de proteste, o noua manifestație fiind anunțata pentru miercuri. Numarul cazurilor COVID-19 a inceput sa scada in Bulgaria In ultimele saptamani,…