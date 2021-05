Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va merge la urne in iulie dupa ce sambata socialistii au devenit al treilea partid politic care a refuzat sa conduca un guvern dupa alegerile parlamentare de luna trecuta, informeaza Reuters. Socialistii, care si-au pierdut aproape jumatate din mandate la alegerile din 4 aprilie,…

- "Puterea este acum in mainile poporului. Puterea este in mainile Dvs. Am incredere ca cetațenii noștri vor alege calea corecta spre crearea unui stat dezvoltat și democratic”, a declarat Maia Sandu.Data pentru desfașurarea alegerilor parlamentare anticipate va fi stabilita pentru 11 iulie 2021.„Trebuie…

- Partidul antisistem bulgar 'Exista un Astfel de Popor' (ITN) a anuntat luni ca nu va incerca sa formeze un guvern, in pofida sprijinului electoral in crestere confirmat si in recentele alegeri legislative, ceea ce aduce Bulgaria mai aproape de convocarea de alegeri anticipate pentru vara acestui…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, cel mai longeviv sef de executiv din Bulgaria de pana acum, a afirmat ca nu va candida la conducerea guvernului pe care va incerca sa il formeze partidul sau de centru-dreapta GERB, care a obtinut cele mai multe mandate la alegerile legislative din 4 aprilie, relateaza…

- Guvernul bulgar a anuntat vineri ca a oprit imunizarea populatiei impotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca, pana cand Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) va trimite o declaratie scrisa care sa elimine toate indoielile in privinta sigurantei acestei ser, relateaza Reuters. Decizia a…

- Presedintele algerian Abdelmadjid Tebboune a anuntat joi seara dizolvarea adunarii nationale si organizarea de alegeri anticipate, relateaza Reuters si AFP preluat de agerpres. "Am decis sa dizolv Adunarea populara nationala si sa organizez alegeri pentru a construi o noua institutie", a declarat…

- Un membru al echipei Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care a investigat in China originea SARS-CoV-2 a declarat, sambata, pentru Reuters, ca guvernul de la Beijing a refuzat sa ofere datele neprelucrate despre primele cazuri de Covid-19, potrivit news.ro. Dominic Dwyer, expert australian…