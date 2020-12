Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de ministri al Consiliului Europei s-a declarat vineri profund ingrijorat de lipsa de informatii din partea Regatului Unit in ceea ce priveste anchetele asupra deceselor care au avut loc in Irlanda de Nord in anii 1980-1990 si care au implicat fortele de securitate, informeaza AFP.…

- Comitetul impotriva torturii al Consiliului Europei (CPT) a criticat dur, intr-un raport publicat joi, conditiile "inumane" de retinere a migrantilor in Grecia, cerand Atenei sa isi revizuiasca politica de primire, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "Pare sa persiste credinta ca migrantii vor…

- Intervenția senatorului Titus Corlațean in cadrul reuniunii online a Comisiei pentru afaceri politice și democrație a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei Senatorul Titus Corlațean, vicepreședinte al Senatului, membru al Delegației Parlamentului Romaniei la APCE, a avut o intervenție, joi, 15…

- Statul roman este obligat sa plateasca despagubiri uriase, de peste 15 milioane de euro, cea mai mare suma de la data aderarii Romaniei la Consiliul Europei, dupa ce CEDO a pronuntat 6 hotarari in care da dreptate proprietarilor ale caror imobile nationalizate au fost vandute chiriasilor. Curtea Europeana…

- Consiliul Europei reitereaza importanța realizarii in Republica Moldova a reformei justiției, in special promovarea proiectului de modificare a Constituției privind Consiliul Superior al Magistraturii. Despre aceasta a fost anunțat ministrul moldovean al Justiției, Fadei Nagacevschi, la Strasbourg,…