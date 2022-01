Bulgaria va înăspri de vineri condițiile de intrare în țară ​Începând de vineri, Bulgaria va cere aproape tuturor calatorilor din Uniunea Europeana sa efectueze un test PCR negativ pentru coronavirus înainte de intrare, împreuna cu un certificat COVID valabil, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații, potrivit Reuters.



Masura are ca scop limitarea raspândirii variantei de coronavirus Omicron, a precizat ministerul.



Bulgaria a înregistrat primele 12 cazuri de Omicron dupa Anul Nou. Miercuri, ea a raportat o creștere brusca a numarului de noi infecții la peste 6.200, de la aproximativ 1.900 cu o zi înainte.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

