Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul bulgar a votat vineri, dupa o dezbatere aprinsa, o decizie care permite desfasurarea armatei pe strazi pentru a ajuta la punerea in aplicare a masurilor de combatere a coronavirusului, cu un mandat de a folosi forta fizica in cazul in care aceasta este absolut necesar, informeaza Agerpres.…

- Intr-o postare pe o rețea de socializare, primarul Emanuel Spataru, revine cu rugamintea de a respecta masurile impuse de situația Post-ul RAZVAD-Covid 19: Apel al primarului comunei, Emanuel Spataru, pentru respectarea masurilor de autoizolare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministerul Chinez al Apararii Naționale (MND) a anunțat la 18 martie ca un vaccin pentru coronavirusul COVID-19, dezvoltat de Academia de Științe Medicale Militare a Armatei Populare de Eliberare (PLA), a fost aprobat pentru studii clinice. Se pare ca vaccinul subunitații a fost aprobat pentru testare…

- Am ascultat discursul de ieri al domnului presedinte al Romaniei, cu multa atentie si respectul subsecvent. In consecinta, am inteles si avertismentul incorporat privind transmiterea de stiri false despre pandemia de coronavirus.

- Parlamentul a aprobat, in ședința plenara de vineri, 12 martie, un proiect de modificare a unor acte legislative, inclusiv Codul penal, Codul contravențional, Legea privind supravegherea de stat a sanatații publice.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Maramureș s-a intrunit in ședința miercuri, 11 martie 2020, stabilind o serie de masuri care trebuie sa intre imediat in vigoare și care se impun a fi respectate de catre toți cei vizați. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea,…

- Securitatea si sanatatea in munca reprezinta ansamblul activitatilor avand ca scop asigurarea conditiilor optime in desfasurarea procesului de munca, apararea sanatatii, integritatii corporale si a vietii angajatilor si a altor persoane implicate in procesul de munca.In vederea prevenirii accidentelor…

- Senatorul Iliescu Catalin Lucian (PMP) a cerut vineri Guvernului sa inchida toate scolile din Romania pe o perioada de 14 zile, ca masura de precautie in contextul virusului COVID-19. Armenia, stat care a inregistrat un singur caz de Coronavirus sau Bulgaria, țara care nu s-a confruntat cu aceasta…