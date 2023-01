Bulgaria va controla traficul auto cu drone

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria lucreaza la introducerea sistemului U-space de control al traficului cu drone, a declarat Ministerul Transporturilor, precizand ca a fost infiintat un grup de lucru cu reprezentanti ai ministerului si ai Administratiei Aviatiei Civile pentru a pune in aplicare sistemul, informeaza Agerpres.…

- In pofida unui an agricol plin de provocari, ministrul Agriculturii, Petru Daea, considera ca atat cei care au lucrat pamantul cat și guvernanții „și-au facut datoria”, motiv pentru care le transmite „salutul de respect”. „Fermierii si alaturi de ei noi, toti ceilalti si-au facut datoria. Pentru fiecare…

- Oficialii europeni dau speranțe Romaniei ca va intra in Schengen in 2023. Presedintele Consiliului European, Charles Michel si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen sunt de parere ca o decizie in privinta aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen poate fi luata in cursul anului viitor.…

- Ușa spațiului Schengen ar putea fi deschisa pentru Romania mai curand decat se spera, o noua discuție pe aceasta tema urmand a avea loc saptamana aceasta. „Tocmai s-a aprobat schimbarea ordinii de zi a plenarei Parlamentului European de saptamana aceasta de la Strasbourg și s-a adaugat punctul privind…

- Ministrul de Interne se declara optimist, inainte de inceperea votului pentru aderarea Romaniei in Spațiul Schengen. Totodata, Lucian Bode spune ca va purta, inainte de ședința, o discuție cu omologul sau austriac. „Sunt increzator intr-un rezultat pozitiv pentru Romania in ce privește aderarea la spațiul…

- In luna decembrie pensile vor ajunge mai devreme la beneficiari, decat intr-o luna obișnuita, mai ales ca vin sarbatorile și vor fi mai multe zile libere. Marius Budai, ministrul Muncii, susține ca exista discuții in acest sens cu Poșta Romana, astfel incit livrarea pensiilor sa aiba loc cel tarziu…

- Austria nu este impotriva aderarii Romaniei la Schengen, dar este preocupata de problema migrației, transmite ministrul de Interne, Lucian Bode, care s-a miercuri aflat in vizita in Austria. Pe de alta parte, cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca va fi foarte critic in ce privește Romania și Bulgaria.…

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a declarat pentru cotidianul „Kurier” ca este un moment nepotrivit pentru extinderea spatiului Schegnen. Potrivit cotidianului austriac, opozitia fata de extinderea spatiului Schengen este in cresterea, iar Austria se numara printre tarile UE care se impotrivesc.…