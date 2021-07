Bulgaria trece la moneda euro din 2024 Bulgaria si-a reconfirmat intentia de a adopta moneda euro la inceputul anului 2024, iar acum lucrurile par tot mai clare ca procesul va avea loc fara o perioada de tranzitie, iar data adoptarii monedei europene va coincide cu introducerea ei ca moneda of Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

- Bulgaria iși propune sa treaca la moneda euro din 1 ianuarie 2024. Anunțul a fost facut de oficiali guvernamentali și ai Bancii Centrale de la Sofia. In vara anului trecut, miniștrii de finanțe din cele 19 state membre ale zonei euro și președintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, au decis…

- In prezent, moneda naționala din Bulgaria, este leva. Conversia se va face prin aplicarea cursului de schimb fix actual intre euro și lev – 1,9558 BGN per euro. Dupa introducerea monedei euro in termen de o luna, leva și euro vor fi ambele valute legale, noteaza Euractiv. Bulgaria introduce euro, chiar…

- Bulgaria isi mentine obiectivul de a adopta moneda euro incepand cu 1 ianuarie 2024 si intentioneaza sa inceapa platile in euro fara nicio perioada de tranzitie, odata cu aderarea la zona euro, au declarat miercuri oficiali ai guvernului si ai bancilor centrale, transmite Reuters.

- Bulgaria isi mentine obiectivul de a adopta moneda euro la 1 ianuarie 2024 si planurile de a incepe platile in euro fara o perioada de tranzitie, dupa ce se va alatura zonei euro, au anuntat miercuri oficiali guvernamentali si ai Bancii Centrale, transmite Reuters, potrivit Agerpres. In iulie…

- In iulie 2020, Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat ca Bulgaria si Croatia au fost acceptate sa se alature ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb), o perioada obligatorie de doi ani inainte de adoptarea monedei euro. Bulgaria si Croatia vor trebui sa petreaca cel putin doi ani in ERM-2 inainte de a…

