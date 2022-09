Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Bulgariei, Iliana Iotova, a comentat criza energetica, afirmand ca toate guvernele ar trebui sa-si elaboreze propriul plan national. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministerul de Externe rus a afirmat joi ca, daca Statele Unite vor decide sa livreze Kievului rachete cu raza mai lunga de actiune, vor incalca o ‘linie rosie’ si vor deveni ‘parte directa la conflict’, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Intr-un briefing de presa, purtatoarea de cuvant a diplomatiei…

- Cei 27 de ministri de finante ai UE au dat unda verde unui nou ajutor de cinci miliarde de euro pentru Ucraina in scopul de a o ajuta sa faca fata consecintelor razboiului.Aceasta asistenta sub forma de imprumut, propusa de Comisia Europeana, reprezinta a doua transa dintr-un pachet maxim de noua miliarde…

- Rusia a obtinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in sase luni de razboi, profitand de preturile ridicate, potrivit raportului unui centru independent de cercetare publicat marti, care indeamna la sanctiuni mai eficiente, transmite AFP."Explozia preturilor…

- Guvernul Germaniei a anunțat, duminica, un pachet de sprijin masiv pentru familiile germane, multe dintre care nu pot face fața creșterilor costurilor de trai, in condițiile in care criza energetica și consecințele razboiului sangeros dus de Putin in Ucraina de peste o jumatate de an incep sa devina…

- Romania, Bulgaria si Croatia indeplinesc criteriile de aderare la Spatiul Shengen, a declarat luni, cancelarul Germanie, Olaf Scholz, care s-a angajat sa sustina demersul de a deveni membre cu drepturi depline a celor trei tari. „Croatia, Romania si Bulgaria indeplinesc toate cerintele pentru a deveni…

- Ucraina vrea un imprumut de circa 20 de miliarde de dolari de la FMI pana la sfarșitul acestui an pentru sprijinirea economiei, afectata de razboiul cu Rusia, a anunțat guvernatorul Bancii centrale, Kyrylo Shevchenko, citata de Reuters.

- De mai bine de o luna, Germania blocheaza pachetul de ajutor de 9 miliarde de euro care ar trebui sa reprezinte principala forma de sprijin al UE pentru Ucraina. Blocajul, confirmat de diverși protagoniști atat la Kiev, cat și la Bruxelles, ar putea fi unul dintre motivele care l-au determinat sambata…