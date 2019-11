Bulgaria, țara cea mai mică speranță de viață din UE Bulgarii sunt europenii cu cea mai mica speranța de viața - 74,8 ani, arata datele Eurostat pentru 2017, potrivit ziarului Dnevnik, preluat de Rador. Bulgaria este urmata de Letonia (74,9 ani), România (75,3) și Lituania (75,8).



Speranța medie de viața a UE pentru perioada mentionata a fost de 80,9 ani, cea mai ridicata fiind în Spania (83,4 ani) și Italia (83,1).



Eurostat subliniaza ca în perioada 2015-2017, speranța de viața la naștere pentru barbații în UE a fost de 78,1 ani. În medie, au trait cu 5,4 ani mai puțin decât femeile. Pe regiuni,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

