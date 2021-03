Bulgaria suspendă vaccinarea cu AstraZeneca și cere precizări din partea Agenției Europene pentru Medicamente ​Bulgaria a suspendat vineri vaccinarea cu serul AstraZeneca, decizia fiind valabila pâna la noi precizari ale Agenției Europene pentru Medicamente legate de problemele ridicate în ultima perioada vizând eventuale efecte secundare.



Sofia așteapta ca AEM sa trimita o declarație scrisa prin care sa înlature orice dubii legate de siguranța vaccinului, a transmis guvernul potrivit Reuters.



Un lot de vaccin de 1,6 milioane de doze de la compania AstraZeneca, distribuit în circa 17 state europene, a ridicat suspiciuni legate de apariția unor fenomene trobotice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu compara acțiunile celor care contesta vaccinarea sau respectarea masurilor de igiena și distanțare cu acțiuni ale teroriștilor, potrivit digi24.ro . Premierul spune ca vaccinarea trebuie sa continue, atata vreme cat recomandarile Agenției Europene a Medicamentului sunt in aceasta…

- In contextul in care Italia a decis suspendarea temporara a vaccinarii cu vaccinul din lotul ABV 2856, CNCAV – Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea Impotriva Covid-19 a decis in data de 11.03.2021 urmatoarele: – ca masura de extrema precauție carantinarea temporara a dozelor…

- Premierul Florin Citu sustine ca nu s-a schimbat nimic in privinta campaniei de vaccinare, in ciuda suspiciunilor care exista asupra unui lot din vaccinul AstraZeneca. Citu afirma ca experintii Agentiei Europene a Medicamentului nu au descoperit nicio legatura intre cele cateva decese in urma vaccinului…

- Romania a carantinat lotul de vaccinuri incriminat pentru mai multe decese in Italia și Austria. Vaccinarea cu AstraZeneca continua insa! Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghița, a spus, joi seara, la Sinteza Zilei, ce trebuie sa faca persoanele care s-au vaccinat…

- Noua țari europene au oprit vaccinarea cu serul produs de Astra Zeneca, din doua loturi, dupa ce au fost semnalate probleme de coagulare a sangelui la unii pacienți. Lotul ABV2856, retras de Italia, este oprit de la vaccinare si inlocuit cu doze din alt lot de la AstraZeneca si in Romania, pana cand…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca din Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze. "Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat joi, la Antena 3, dupa ce mai multe state europene au oprit temporar vaccinarea cu AstraZeneca (Estonia, Lituania, Letonia, Luxemburg, Norvegia, Italia, Danemarca, Austria, Islanda) pentru ca s-a semnalat apariția unor cheaguri…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița din Romania a anunțat ca doze din lotul asupra caruia exista suspiciuni a fost distribuit in circa 17 țari europene nu au ajuns și in Romania. „Este vorba de un lot de vaccin de la AstraZeneca asupra caruia exista aceasta suspiciune ca ar fi potențial…