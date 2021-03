Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul turistic de vara al Bulgariei urmeaza sa se deschida pe 1 mai, conform planurilor guvernamentale, care au ca scop primirea turistilor in statiunile de la Marea Neagra daca sunt fie vaccinati impotriva COVID-19, fie s-au recuperat, fie prezinta un test PCR negativ, informeaza DPA. Mastile…

- Economia Bulgariei s-a contractat cu doar 4,2% în 2020 comparativ cu prognoza de 4,9% a Comisiei Europene, arata datele preliminare ale Institutului Național de Statistica de la Sofia, relateaza Euractiv.Produsul Intern Brut al Ungariei a scazut la 60,6 miliarde de euro în 2020 în…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc a fost invinsa de kazaha Anghelina Lukas, la puncte, cu 4-1, vineri, in semifinalele cat. 52 kg, la turneul de box Memorialul Strandja, de la Sofia, si a ramas cu medalia de bronz. Perijoc, campioana europeana in 2019 la cat. 54 kg, trecuse in optimi de Gabriela…

- Ambasada Rusiei de la Sofia a transmis ca țarile ar trebui sa se uite prima data în propria ograda pentru a se asigura ca drepturile și respectațile democratice sunt respectate acasa înainte sa „navalnîiasca” dupa ce autoritațile bulgare au condamnat încarcerarea…

- Bulgaria renunța la construcția celei de-a doua centrale nucleare la Belene, cu ajutor rusesc, pentru un nou reactor la Kozlodui Guvernul bulgar a decis miercuri sa dea prioritate construirii unui nou reactor la actuala centrala nucleara de la Kozlodui, abandonand de facto proiectul celei de-a doua…

- Ministrul bulgar de Finante spune ca tara sa va intra in zona euro in 2024 Ministrul bulgar de Finante, Kiril Ananiev, si-a exprimat increderea ca tara sa se va alatura zonei euro in 2024, dar a avertizat ca sunt necesare pregatiri cuprinzatoare pentru o tranzitie rapida si adecvata ale platilor din…

- Vânzarea de pașapoarte bulgarești pentru investiții s-a dovedit a fi o schema superficiala pentru câștigarea de comisioane și eludarea normelor europene. Așa-numitele „pașapoarte de aur” bulgarești nu au adus practic nicio investiție în Bulgaria, potrivit unei investigații…

- Bulgaria a reușit sa îndeplineasca majoritatea criteriilor pentru aderarea la zona euro, dar trebuie sa lucreze mai mult pentru a îmbunatați calitatea instituțiilor și a guvernarii, se arata într-o publicație a Bancii Centrale Europene (BCE) despre progresul Bulgariei și al Croației,…