Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a consemnat vineri a doua zi succesiva cu bilanturi record ale infectarilor cu coronavirus si deceselor, a comunicat Ministerul Sanatatii, o evolutie ce are loc in pofida masurilor mai stricte introduse luna trecuta, transmite Reuters. In ultimele 24 de ore au fost raportate 23.785 de cazuri…

- Ucraina a anuntat miercuri ca a inregistrat un record de vaccinari anti-COVID in 24 de ore, dupa ce cu o zi inainte a fost raportat un numar record de decese provocate de coronavirus, pe fundalul unui nou val pandemic, relateaza AFP citata de Agerpres.Potrivit bilantului oficial al autoritatilor, 226.587…

- Situația este disperata și la granițele Romaniei, unde, Bulgaria a raportat, marti, aproape 5.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat bilant zilnic consemnat dupa data de 24 martie, arata cifrele Ministerului Sanatatii, iar in Ucraina, numarul cazurilor noi de infectare este de…

- Bulgaria a raportat marti aproape 5.000 (4.979) de cazuri noi de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat bilant zilnic consemnat dupa data de 24 martie, arata cifrele Ministerului Sanatatii, informeaza Reuters. In total, 214 persoane infectate au murit in ultimele 24 de ore, astfel incat…

- Ucraina a inregistrat joi un nou record de infectari zilnice cu noul coronavirus dupa cel stabilit in luna aprilie, intr-o perioada in care aceasta tara se confrunta cu un nou val epidemiologic si se pregateste sa impuna vaccinarea obligatorie a profesorilor si a functionarilor din sectorul public,…

