- Bulgaria este nerabdatoare sa stie daca vaccinul traditional impotriva tuberculozei poate proteja in fata Covid-19: tara spera sa vada o noua piata de desfacere pentru milioanele de doze de BCG produse anual. Mai multe studii sunt in curs in lume, in Astralia, Africa de Sud, Europa, Statele Unite, pentru…

- In timp ce in majoritatea țarilor din Uniunea Europeana, masurile de relaxare a restricțiilor permit mici „delicii” pentru viața sociala, in Romania Guvernul se incapațaneaza sa spuna „NU!”.

- Premierul bulgar Boiko Borissov a anunțat ca Bulgaria intentioneaza sa reduca Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si cantine la 9%, de la 20%, incepand cu anul 2021, pentru a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina dupa pandemia de coronavirus, transmite Reuters, citata de agerpres.…

- Comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson vrea ca Romania, Bulgaria si Croatia sa adere la spatiul Schengen dupa pandemia de coronavirus, relateaza știrileprotv.roIndata cepandemia de coronavirus va fi sub control, comisarul european crede ca UniuneaEuropeana trebuie sa mearga ”inapoi…

- Numarul amenintarilor informatice care exploateaza subiectul pandemiei cu noul coronavirus a urcat constant in luna aprilie, pe masura ce tot mai multe tari au fost afectate de SARS-CoV-2, Romania aflandu-se printre tintele preferate din Europa ale atacatorilor in luna aprilie, informeaza vineri Bitdefender…

- Financial Times: Țarile europene prelungesc starea de urgența dar planuiesc și redeschiderea activitaților economice ● Criza coronavirusului revigoreaza relațiile franco-germane. Parisul și Berlinul au colaborat ca sa se ajunga la un pachet de masuri urgente menite sa salveze zona euro. ● The Washington…

- Consiliul Europei avertizeaza ca persoanele de etnie roma sunt vulnerabile in fața COVID-19, informeaza Agerpres. Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a lansat, marti, un apel ca guvernele sa se asigure ca romii si nomazii au acces la ingrijire medicala si la apa…

- Aproximativ un medic din patru din Serviciul National de Sanatate (NHS) al Marii Britanii se afla in autoizolare sau este bolnav de Covid-19. Datele furnizate sunt ingrijoratoare, spun reprezentanții OMS. In Romania, au fost declarați pozitivi cu coronavirus 285, dintre care 181 sunt din Suceava.