- Miniștrii de finanțe din țarile membre ale Zonei Euro și președintele BCE au ajuns la un acord cu miniștrii de finanțe și guvernatorii bancilor centrale din Bulgaria și Croația pentru includerea acestor țari in Mecanismul ratelor de schimb (ERM II), anticamera Zonei Euro.

