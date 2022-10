Bulgaria se retrage de la Eurovision 2023 Bulgaria a devenit cea mai recenta tara care a anuntat ca nu va participa la concursul Eurovision de anul viitor, informeaza joi BBC. Radiodifuzorii din Macedonia de Nord si Muntenegru confirmasera deja ca nu vor participa la editia din 2023 din cauza majorarii taxei de participare. BBC News a fost informat ca tarilor li s-a cerut sa plateasca mai mult pentru a compensa banii pierduti dupa excluderea Rusiei din concurs. EBU - care organizeaza concursul - a confirmat lista celor 37 de participanti pentru concursul din 2023. Suma pe care fiecare radiodifuzor participant o plateste pentru a se inscrie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a anuntat ca nu va participa la concursul Eurovision 2023, a informat joi BBC, citata de Agerpres. Radiodifuzorii din Macedonia de Nord si Muntenegru confirmasera deja ca nu vor participa la editia din 2023 din cauza majorarii taxei de participare. BBC News a fost informat ca tarilor li s-a…

- Bulgaria și alte doua țari s-au retras de la ediția din 2023 a Eurovision de la Liverpool din cauza creșterii taxei de participare. Radiodifuzorii din Macedonia de Nord si Muntenegru confirmasera deja ca nu vor participa la editia din 2023 din cauza majorarii taxei de participare. BBC a fost informat…

- Muntenegru și Macedonia de Nord nu vor concura la ediția de anul viitor a concursului Eurovision din cauza costurilor prea mari, informeaza BBC. Radiodifuzorii platesc o taxa pentru a participa la competiție, iar suma difera in funcție de marimea țarii. Potrivit BBC News, unor țari li s-a cerut sa plateasca…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat joi daca Romania ar putea intra in Spatiul Schengen pana la finalul acestui an, ca exista aceasta posibilitate, insa nu exista o garantie ca acest lucru se va intampla. Seful statului a adaugat ca sunt sanse ca tara noastra sa adere la Schengen, in contextul…

- McDonald’s si-a inchis restaurantele in Ucraina la inceputul invaziei Rusiei, la 24 februarie. Marca americana a luat decizia de a le redeschide treptat, incepand cu cele de la Kiev si din vestul tarii, motivata de deschidetrea altor intreprinderi. Ea a anuntat aceasta decizie joi, intr-o scrisoare…

- Deși in 2023, concursul Eurovision ar trebui sa fie gazduit in Ucraina, pentru ca aceasta a caștigat anul asta, lucrurile nu vor sta așa. Și, in locul țarii atacate de forțele armate din Rusia, gazda va fi Marea Britanie. Uniunea Europeana de Radiodifuziune (EBU) și BBC au confirmat ca Eurovision Song…

- Eurovision Song Contest va avea loc anul viitor in Marea Britanie, anunta BBC. Organizatorii concursului au decis ca evenimentul nu poate avea loc in tara castigatoare, Ucraina, din cauza razboiului care continua dupa invazia Rusiei. Marea Britanie s-a clasat pe locul al doilea la concursul din acest…

- Nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a spus directorul CIA William Burns, scrie BBC, preluat de news.ro si hotnews. Au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar putea fi bolnav,…