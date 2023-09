Bulgaria se aşteaptă la o inflaţie anuală de aproximativ 8% “Pana la sfarsitul anului, sa ajungem la o baza anuala medie de aproximativ 8% si sa continue sa scada anul viitor. Inflatia este de o singura cifra in acest moment – este ceva foarte important. Speram ca va continua sa scada. Bineinteles, este foarte important sa nu existe factori care sa umfle artificial inflatia. Unul dintre acestea in momentul de fata este interzicerea importurilor din Ucraina, care de fapt, pana la urma, provoaca exact un astfel de efect”, a spus el, potrivit Novinite, Bogdanov estimeaza mentinerea preturilor la combustibili in tara, mentionand ca Bulgaria nu este o piata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

