Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana și Banca Centrala Europeana au afirmat ca Bulgaria, care vrea sa adopte moneda unica pana la incheierea mandatului sau la președinția Consiliului UE, nu este pregatita sa adere la zona euro, relateaza site-ul publicației Balkan Insight, scrie Mediafax.In urma analizarii compatibilitații…

- In urma analizarii compatibilitatii legale a statului bulgar si indeplinirii criteriilor de convergenta, "Comisia considera ca Bulgaria nu indeplineste conditiile necesare pentru a adopta euro", se arata in raport. Raportul formeaza o baza pentru decizia Consililui UE daca va aproba sau nu aderarea…

- Comisia Europeana si Banca Centrala Europeana au afirmat ca Bulgaria, care vrea sa adopte moneda unica pana la incheierea mandatului sau la presedintia Consiliului UE, nu este pregatita sa adere la zona euro, relateaza site-ul publicatiei Balkan Insight.

- Grecia si creditorii sai internationali sunt de acord ca tara isi va indeplini tintele fiscale in urmatorii ani si nu va inregistra deficit in 2018 si in 2019, a afirmat, luni, premierul Alexis Tsipras, la prezentarea strategiei pentru urmatorii patru ani, transmite Reuters. Acesta a adaugat…

- Comisia Europeana a anuntat in acest weekend ca Grecia a ajuns la un acord cu creditorii sai internationali privind pachetul de reforme. Atena urmeaza sa prezinte reformele la intalnirea Eurogrupului din 24 mai si sa le implementeze inaintea reuniunii din 21 iunie a ministrilor de Finante…

- Comisia Europeana a anuntat sambata ca Grecia a ajuns la un acord cu creditorii sai internationali privind pachetul de reforme, transmit AFP, Reuters si site-ul greekreporter.com.Citește și: ALERTA in Capitala: un copil a murit și parinții au orbit, dupa ce au mancat shaormaAtena…

- Comisia Europeana a recunoscut recent ca giganții alimentari folosesc “standarde duble” in privința calitații poduselor pe care le vand in țarile UE. Bulgaria a cerut Uniunii Europene eliminarea "standardelor duble" folosite de companiile alimentare care vând produse de o calitate…

- Comisia Europeana nu are obligatia de a propune o lege dupa o petitie publica de succes, a anuntat luni Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), pronuntandu-se asupra cazului privind activisti anti-avort, informeaza Reuters. Potrivit CJUE, cetatenii europeni pot invita Comisia, executivul…