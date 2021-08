Bulgaria se află pe lista galbenă. Vor trebui românii să stea în carantină? Bulgaria a intrat pe lista galbena a Romaniei, iar masurile se aplica incepand cu duminica aceasta, de la orele 00:00. Turistii romani care revin in țara pot evita carantina daca prezinta certificatul verde european, a anuntat vineri Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). „Foarte multi turisti romani aleg litoralul bulgaresc in continuare. Carantina poate fi evitata prin prezentarea certificatului verde european. De asemenea, copiii sub 6 ani impliniti sunt exceptati de la prezentarea oricarui document, iar turistii care revin in tara fara niciun document pot iesi din carantina dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

