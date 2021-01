Stiri pe aceeasi tema

- In Bulgaria s-au redeschis școlile primare, gradinitele si centrele de ingrijire after-school, dupa o luna, ca urmare a numarului scazut de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, informeaza dpa. „Cei mai multi parinti au fost de parere ca elevii din clasele I-IV ar trebui sa participe la lectii…

- "Cei mai multi parinti au fost de parere ca elevii din clasele I-IV ar trebui sa participe la lectii in scoli", a declarat luni ministrul educatiei Krasimir Valcev in timpul unei vizite la o scoala primara din capitala Sofia. Scoala este cel mai bun mediu, a subliniat el. In functie de evolutia situatiei,…

- Atena a decis inchiderea tuturor scolilor primare, a gradinitelor si creselor de pe teritoriul Greciei, pana la sfarsitul lunii, din cauza inmultirii cazurilor de coronavirus, transmite Agerpres.ro.

- Cehia va redeschide scolile primare pentru elevii din clasele I si a II-a pe 18 noiembrie, dupa scaderea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, a anuntat miercuri ministrul ceh al Educatiei, Robert Plaga, citat de Reuters si AFP, informeaza Agerpres.Incepand din 18 noiembrie, elevii din…

- Scolile primare din Israel s-au redeschis dupa doua luni de carantina. Copiii vor merge la cursuri doar patru zile pe saptamana și trebuie sa poarte maști. Masura face parte din programul de relaxare promovat de Guvern, anunța MEDIAFAX.Scolile s-au redeschis dupa doua luni de carantina, iar…

- Razvan Cherecheș, cel care conduce departamentul de Sanatate Publica al UBB Cluj, este de parere ca gradinițele și școlile primare ar putea ramane deschise, intrucat un studiu arata ca riscul de infectare cu COVID19 este semnificativ redus la copiii sub 10 ani.

- Orașul Huedin și inca cinci comune din județul Cluj sunt zone cu risc ridicat de infectare cu COVID-19, fiind ca au trecut de 3 cazuri la mia de locuitori. Toate unitațile de invațamant preuniversitar trec pe scenariu roșu.

- Parinții care și-au inscris copiii la una din unitațile de invațamant ale FEG Iași, deținut de pesedistul Cristian Stanciu, critica modul in care odraslele lor sunt tratate de personalul angajat. Gradinițele și școlile FEG raspandite in tot municipiul Iași primesc note minime la recenziile facute pe…