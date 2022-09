Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor 27 de state membre ale UE au „respins” si „condamnat” vineri „anexarea ilegala” de catre Rusia a celor patru regiuni ucrainene – Donetk și Luhansk, din est, și Herson si Zaporojie, din sud – intr-o declaratie, in care acuza Moscova ca pune „in pericol securitatea mondiala”, relateaza AFP…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, astfel incat „Kremlinul sa plateasca” pentru escaladarea conflictului in Ucraina prin 'simulacrele' de referendumuri din teritoriile ocupate, relateaza agerpres.ro cu referire la Reuters.

- Comisia Europeana a aprobat marti o noua transa, de 21 de miliarde de euro, pentru Italia in cadrul planului european de relansare, considerand ca guvernul in exercitiu condus de pro-europeanul Mario Draghi si-a indeplinit promisiunile privind reformele, si a indemnat viitorul guvern ce ar putea fi…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von de Leyen, a avertizat ca, daca viitoarea guvernare a Italiei, care se prefigureaza a fi formata de extrema dreapta care și-a declarat simpatia pentru Putin, „va merge intr-o direcție dificila”, Comisia Europeana ar putea suspenda fondurile europene alocate italienilor.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri ca Uniunea Europeana sa acorde un ajutor financiar de 5 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru a face fata consecintelor razboiului.

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, se va deplasa luni la Baku, in cadrul unui plan privind achizitionarea de gaz natural din Azerbaidjan, in contextul in care Uniunea Europeana incearca sa reduca dependenta de energia din Rusia. Interesant este faptul ca acum oficialii europeni…

- UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este ''sarcina comuna a intregii lumi democratice'',…

