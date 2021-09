Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele si barurile din Bulgaria vor trebui sa-si incheie programul zilnic la ora locala 22:00 incepand din 7 septembrie, in timp ce competitiile sportive din spatii inchise se vor desfasura fara spectatori, a anuntat joi ministrul interimar al sanatatii bulgar Stoicho Katarov, in contextul unei…

- Romanii pot intra in Bulgaria doar daca prezinta certificat digital european COVID-19 care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, potrivit noilor masuri luate de autoritațile de la Sofia, anunța ministerul roman al Afacerilor Externe. „Ministerul Afacerilor Externe precizeaza…

- Grecia a anuntat ca va renunta la testarea gratuita impotriva maladiei COVID-19 a persoanelor nevaccinate, cu scopul de a creste astfel ratele de inoculare si de a preveni orice crestere a numarului de infectari cauzate de varianta Delta a noului coronavirus, informeaza Reuters și Agerpres. Grecia a…

- Guvernul de la Roma a decis ca profesorii și studenții trebuie sa prezinte certificatul COVID inainte de a intra la cursuri, incepand din 1 septembrie. Documentul arata ca posesorul sau a fost vaccinat impotriva coronavirusului, are un test negativ pentru COVID-19 sau a trecut prin boala, informeaza…

- Cu cea mai slaba campanie de vaccinare anti-Covid din Uniunea Europeana, Bulgaria discuta oportunitatea introducerii de stimulente pentru a incuraja populația sa accepte serurile, a precizat duminica premierul interimar Stefan Ianev, citat de Reuters . Doar 14,5% dintre bulgari au facut schema completa…

- Locuitorii din Moscova trebuie sa detina de luni coduri QR pe telefoanele lor mobile pentru a putea sa intre intr-o cafenea. Autoritațile ruse au adoptat noi reglementari la nivel local, care impun proprietarilor de cafenele sa ii serveasca doar pe clientii care pot sa prezinte o dovada ce atesta vaccinarea…