Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au efectuat 13 percheziții pe un dosar de escrocherie. Ofițerii de investigații ai Direcției Investigații Complexe a INI de comun cu angajații Direcției generale urmarire penala a IGP, sub conducerea PCCOCS, au documentat trei barbați pe faptul de escrocherii, care ar fi prejudiciat atat…

- „Gazprom nu poate livra gaz Moldovei gratuit”, a comentat purtatorului de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitrii Peskov, pentru ria.ru . Iar scrisoare oficiala trimisa de Gazprom catre Moldovagaz, prin care anunța intenția de sistare a livrarii gazelor, o considera drept una ce ține de aspectele „pur…

- Infrastructura feroviara din Romania este mult in urma fata de standardele de care avem nevoie, fie ca vorbim de infrastructura propriu-zisa, care sa permita viteze mai mari la trenuri, fie ca vorbim de material rulant, a declarat, duminica seara, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. El a precizat…

- Peste o suta de trenuri s-au oprit in gari, in semn de protest fata de prorogarea Legii privind Statutul Personalului Feroviar a treia oara. Statutul Personalului Feroviar este o lege speciala pentru cei aproape 50.000 de angajați din sistemul feroviar, in special de la companiile CFR Infrastructura,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, despre marirea salariilor la CFR: „Daca marim cu 10% salariile, impactul ar fi de 1 miliard. Nu exista resurse!” Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, despre greva spontana de la CFR, ca greviștii trebuie sa respecte legea și ca a avut…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a reacționat in urma grevei spontane a angajaților CFR, care a provocat haos in traficul feroviar. Social-democratul spune ca a discutat cu directorii generali și economici de la CFR, precizand ca este evident ca sunt companii aflate in dificultate. „Este…

- ”Am discutat acum cu directorii generali si economici de la CFR, pe date economice reale. Este evident ca sunt Companii in dificultate. Asta este realitatea si nu trebuie sa o ascundem”, a scris Grindeanu. Ministrul Transporturilor anunta ca ”anul viitor toate Companiile, fie ca vorbim despre CFR…

- Politiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Turnu Magurele alaturi de comisari din cadrul Garzii de Mediu Teleorman au descoperit miercuri, in urma unui control facut, un ansamblu rutier incarcat cu peste cu peste 22 de tone deșeuri din hartie. Marfa era aduca din Bulgaria și…