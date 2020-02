Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea cu cianuri pe raurile Iugovska si Cepelarska din sudul Bulgariei este de 20 de ori mai mare decat limita de siguranta, a declarat sambata Tvetelina Kuneva, sefa Directiei pentru bazinul de est al Marii Egee (EABRD), citata sambata de BTA, potrivit Agerpres.Directia pentru regiunea…

- Pe retelele de socializare au aparut informatii ca o persoana suspect de Corona Virus se afla in Maramures. Este vorba despre un cetatean roman de origine chineza care s-a intors de curand din Republica Populara Chineza. Totul s-a aflat la scoala din Sisesti la care merge fratele sau mai mic. Acesta…

- Un vânt populist bate de la sud de Dunare, din Bulgaria. Ieri, procurorul general al Bulgariei a declarat ca a ordonat revizuirea întregului proces de privatizare care a urmat caderii comunismului, dupa cum informeaza presa locala, preluata de Agerpres. Asta da, știre. Va…

- Cele trei persoane de naționalitate chineza care in 1 februarie au intrat pe teritoriul Romaniei, sosind din China, ulterior ajungand in județul Olt, sunt in continuare in perioada de monitorizare. La o saptamana de la sosirea in județ a cetațenilor de naționalitate chineza, care s-au reintors in Romania…

- Anunțul a fost facut de șefa Fondului Monetar Internațional. Dar și președintele Bancii Centrale Europene spune ca intrarea in zona euro se va realiza curand, mai ales ca Bulgaria indeplinește criteriile pentru a adopta moneda unica.Adoptarea monedei euro va fi benefica pentru intreaga țara. Va oferi…

- Astfel, in administrarea Directiei de Asistenta Sociala se afla și un adapost, pe bd. C. A. Rosetti, cu o capacitate de 80 de locuri. In perioada sezonului rece Primaria Municipiului Iasi, prin Directia de Asistenta Sociala și in parteneriat cu Politia Locala, intreprinde o serie de actiuni suplimentare…

- Procurorul general egiptean a decis sa elibereze joi cinci angajati ai agentiei de presa turce Anadolu arestati miercuri pentru difuzarea de "stiri false" privind Egiptul, relateaza AFP. Miercuri, Ministerul egiptean de Interne a anuntat arestarea a trei egipteni si a unui turc care lucreaza…

- Fostul sef al Directiei de Protectie Interna din Ministerul de Interne Gelu Oltean a fost arestat preventiv, duminica seara, intr-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT Brasov pentru acuzația de complicitate la trafic de droguri de mare risc. Decizia Tribunalului Brașov poate fi atacata in 48 de…