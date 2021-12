Bulgaria respinge desfășurarea de trupe NATO pe teritoriul său în contextul tensiunilor tot mai mari cu Rusia Noul ministru bulgar al apararii Stefan Ianev se opune desfașurarii de trupe NATO suplimentare în Bulgaria, una dintre opțiunile discutate de alianța în contextul escaladarii tensiunilor de catre Rusia la granița sa cu Ucraina, relateaza Euractiv.



Ianev spune ca o asemenea mutare ar duce doar la intensificarea tensiunilor.



&"Actuala majorare a capacitaților și activitaților Rusiei pe flancul de est al NATO reprezinta circumstanțe de care nu doar ca trebuie sa se țina cont dar ele trebuie de asemenea monitorizate cu atenție speciala. Aceste procese necesita o abordare…

Sursa articol: hotnews.ro

