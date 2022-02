Bulgaria renunță la certificatul verde în spaţiile publice Bulgaria va renunta din 20 martie la obligativitatea prezentarii certificatului verde pentru intrarea in restaurante, centre comerciale si alte locuri publice, pe masura ce infectiile cu coronavirus se reduc, a anunțat prim-ministrul Kiril Petkov, conform Reuters. Tara balcanica de 7 milioane de locuitori a inregistrat o scadere a cazurilor de coronavirus in ultimele trei saptamani. […] The post Bulgaria renunța la certificatul verde in spatiile publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria – una dintre țarile cu cea mai mica rata de vaccinare anti-COVID – va renunta, din 20 martie, la obligativitatea certificatului verde COVID care permite accesul la mall, la restaurant și in alte spații publice, a anunțat premierul Kiril Petkov, citat de Reuters. Certificatul COVID, care atesta…

- Bulgarii nu vor mai fi obligati sa prezinte certificatul verde pentru intrarea in restaurante, centre comerciale si alte locuri publice incepand cu 20 martie, a anuntat luni premierul Kiril Petkov, potrivit News.ro, care citeaza Reuters.”Am reusit sa trecem prin valul Omicron fara inchideri masive de…

- Un barbat din Turcia a stabilit recordul pentru cea mai lunga perioada de infectare cu coronavirus. La 14 luni de cand a fost prima oara confirmat pozitiv cu COVID-19, Muzaffer Kayasan inca nu s-a vindecat, relateaza Reuters. Cand Kayasan s-a imbolnavit de COVID-19 a crezut ca va muri, avand in vedere…

- Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie pentru BBC, relateaza, luni, Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a intervenit, vineri, in Parlament si a respins cererea Rusiei de retragerea a trupelor NATO din Bulgaria si Romania si a cerut Moscovei o dezescaladare in criza in centrul careia se afla Ucraina, relateaza site-ul Novnite.com. ”De la aceasta tribuna vreau sa spun clar…

- The security guarantees that Russia seeks from the West include provisions requiring NATO forces to leave Romania and Bulgaria, the Russian foreign ministry said on Friday, according to Reuters. Moscow has demanded legally binding guarantees from NATO that the bloc will stop its expansion and return…

- Garantiile de securitate pe care Rusia cauta sa le obtina de la Occident includ prevederi care presupun plecarea fortelor NATO din Romania si Bulgaria, a anuntat, vineri, Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse, informeaza Reuters. Moscova a cerut garantii din partea NATO obligatorii din punct…

- Inainte de a-și lua propria viața, un barbat din Germania și-a omorat soția și cei trei copii, din cauza ca se temea ca autoritațile ii vor lua copiii atunci cand urmau sa descopere ca a falsificat certificatul verde al soției, a spus, marți, un procuror german, conform Reuters. Sambata, poliția a gasit…